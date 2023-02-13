Жительницу Иглино разыскивают приставы — она не уплатила уголовный штраф

Служба приставов ищет Ирину Гайдукову в связи с неуплатой уголовного штрафа в размере 100 тыс. руб.. Как сообщили Башинформу в УФССП по РБ, женщина не только не явилась вовремя заплатить штраф, но и долгое время скрывается от приставов — ее не нашли по последнему известному месту жительства и месту регистрации. Беглянку объявили в розыск и ограничили в правах на выезд из страны.

Ирина Сергеевна Гайдукова родилась в 1970 году в Уфе, имеет опыт руководящей работы в сфере охранной деятельности. Обладающих сведениями о ее местонахождении приставы просят сообщить по телефонам 8 (999) 130- 97- 37, 8 (347) 273-56-40.





