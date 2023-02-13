Новости Башкортостана и Уфы
72.79
0
78.05
0
85.68
-0.71
-6 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Происшествия
Сегодня, 10:16

В Башкирии в здании ресторана произошел пожар

МЧС по РБ
Фото:МЧС по РБ

В МЧС по Башкирии ночью 13 февраля поступило сообщение, что по Белорецкому тракту в Стерлитамаке идет дым из-под кровли двухэтажного здания. На место прибыли 15 пожарных и шесть единиц техники, от госкомитета РБ по ЧС — пять человек и две единицы техники и другие экстренные службы.

«Происходило горение утеплителя и частично кровли кирпичного двухэтажного мансардного типа отдельно стоящего здания размером 20×35 метров. Вход в здание закрыт, внутри никого не наблюдается. В течение часа пожар был локализован, позже потушен. Погибших и пострадавших нет», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе МЧС по РБ.

Причина пожара устанавливается.

По данным соцсетей, пожар произошел в здании ресторана.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика