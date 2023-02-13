В Башкирии в здании ресторана произошел пожар

В МЧС по Башкирии ночью 13 февраля поступило сообщение, что по Белорецкому тракту в Стерлитамаке идет дым из-под кровли двухэтажного здания. На место прибыли 15 пожарных и шесть единиц техники, от госкомитета РБ по ЧС — пять человек и две единицы техники и другие экстренные службы.

«Происходило горение утеплителя и частично кровли кирпичного двухэтажного мансардного типа отдельно стоящего здания размером 20×35 метров. Вход в здание закрыт, внутри никого не наблюдается. В течение часа пожар был локализован, позже потушен. Погибших и пострадавших нет», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе МЧС по РБ.

Причина пожара устанавливается.

По данным соцсетей, пожар произошел в здании ресторана.