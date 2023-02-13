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Сегодня, 13:37

В Башкирии в одной из деревень подтопило дорогу

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

В Уфе 13 февраля на оперативном совещании в ЦУР РБ руководитель госкомитета республики по ЧС Фарит Гумеров сообщил о случае подтопления дороги и рекомендовал главам муниципалитетов заблаговременно организовать работу по распиловке и чернению льда для снижения риска подтопления территорий населенных пунктов.

«Подходит к завершению работа  по заключению договоров на проведение взрывных работ при заторах льда. 11 февраля произошел выход воды на поверхность промерзшей реки Каран в Абзелиловском районе с подтоплением участка дороги в деревне Рыскужино. Муниципалитетом была организована прокладка водопропускных траншей. Тем самым подтопление придомовых территорий не допущено», — сказал Гумеров.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что в конце января жители Башкирии сообщили в экстренные службы о том, что произошел выход воды на поверхность промерзшей реки Чишма в Краснокамском районе. Это привело к угрозе подтопления придомовых территорий села Новонагаево. Муниципалитетом была организована работа по пробивке льда в русле реки.

В республике ведется работа по безаварийному прохождению паводкового сезона — 2023. В частности, с администрациями городов и районов заключаются договоры на взрывные операции, которые организуют на затороопасных участках рек.

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