В Башкирии разыскивают водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места аварии

В Куюргазинском районе водитель сбил пешехода и скрылся с места аварии. Как стало известно агентству «Башинформ» от главного госавтоинспектора республики, ДТП произошло сегодня около трех часов ночи на улице Приуральской в селе Новая Уралка. Неустановленный автолюбитель наехал на 45-летнего мужчину. От полученных травм он скончался. Предположительно, погибший шел по краю проезжей части.

Сейчас сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия. Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят обратиться в ближайший отдел полиции либо в дежурную часть ГИБДД по телефону: 8 (347) 235-84-02.