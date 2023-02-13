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В Башкирии разыскивают водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места аварии

ТГ-канал Владимира Севастьянова
Фото:ТГ-канал Владимира Севастьянова

В Куюргазинском районе водитель сбил пешехода и скрылся с места аварии. Как стало известно агентству «Башинформ» от главного госавтоинспектора республики, ДТП произошло сегодня около трех часов ночи на улице Приуральской в селе Новая Уралка. Неустановленный автолюбитель наехал на 45-летнего мужчину. От полученных травм он скончался. Предположительно, погибший шел по краю проезжей части.

Сейчас сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия. Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят обратиться в ближайший отдел полиции либо в дежурную часть ГИБДД по телефону: 8 (347) 235-84-02.   

Автор:Ляйсан Закирова
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