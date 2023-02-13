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Сегодня, 10:41

В Башкирии предприятие за попытку подкупить сотрудника ГИБДД оштрафовали на 1 млн рублей

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Прокуратура Бакалинского района проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции. Установлено, что в ноябре 2021 года сотрудник ГИБДД около села Старокуручево остановил трактор, принадлежащий компании «Бакалинский совхоз», у водителя которого отсутствовали путевые листы.

Желая избежать предусмотренной ответственности, представитель предприятия предложил должностному лицу вознаграждение в виде сельскохозяйственной продукции, от чего последний отказался.

По данному факту прокуратура возбудила в отношении организации дело об административном правонарушении по статье «незаконное вознаграждение от имени юридического лица».

В итоге юрлицу назначен штраф — 1 млн рублей, который уже оплатили.

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