В Башкирии предприятие за попытку подкупить сотрудника ГИБДД оштрафовали на 1 млн рублей

Прокуратура Бакалинского района проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции. Установлено, что в ноябре 2021 года сотрудник ГИБДД около села Старокуручево остановил трактор, принадлежащий компании «Бакалинский совхоз», у водителя которого отсутствовали путевые листы.

Желая избежать предусмотренной ответственности, представитель предприятия предложил должностному лицу вознаграждение в виде сельскохозяйственной продукции, от чего последний отказался.

По данному факту прокуратура возбудила в отношении организации дело об административном правонарушении по статье «незаконное вознаграждение от имени юридического лица».

В итоге юрлицу назначен штраф — 1 млн рублей, который уже оплатили.