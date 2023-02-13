В Башкирии экс-начальника спецуправления МЧС приговорили к 15 годам колонии строгого режима

Белорецкий межрайонный суд вынес приговор в отношении бывшего начальника ФГКУ «Специальное управление ФПС № 103 МЧС России». Он признан виновным по статьям «получение взятки в значительном и крупном размерах за совершение незаконных действий», «присвоение денежных средств в особо крупном размере», «злоупотребление должностными полномочиями из корыстной заинтересованности, повлекшее тяжкие последствия».

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе прокуратуры РБ, подсудимый в 2015–2016 годах незаконно организовал выдачу сотрудникам управления дополнительной материальной помощи в размере более 65 млн рублей, часть из которой в сумме 31,1 млн рублей получил в качестве взятки за принятие таких решений и беспрепятственное дальнейшее прохождение работниками службы. Кроме того, он признан виновным в присвоении 2,4 млн рублей путем представления заведомо ложных сведений о необходимости прохождения лечения.

«Факты производства необоснованных выплат и получения взяток были выявлены в ходе оперативно-розыскной деятельности сотрудников органов военной контрразведки ФСБ России и управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ. Следователем внесено представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершенным преступлениям, в МЧС России с целью усиления контроля за процедурой осуществления компенсационных выплат и соблюдением подчиненными сотрудниками антикоррупционного законодательства, а также привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответственности», — подчеркнули в пресс-службе СУ СКР по РБ.

Подсудимый не признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности в органах МЧС, связанных с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на 10 лет.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что еще одного бывшего начальника спецуправления МЧС осудили к 13 годам колонии и многомиллионному штрафу.