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Сегодня, 15:04

В Башкирии 2-летнего ребенка экстренно доставили в больницу с отравлением

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

В Кумертау днем 12 февраля с ребенком произошел несчастный случай. Как сообщил «Башинформу» собственный источник в экстренных службах, по предварительным данным, оставшись на некоторое время без присмотра, двухлетняя малышка случайно съела таблетки от давления.

Девочке стало плохо. Ее экстренно доставили в больницу с отравлением лекарственным средством.

«Вчера пациентка поступила в удовлетворительном состоянии в реанимацию, сегодня утром ее перевели в педиатрию, и сразу же мама написала отказ», - прокомментировали «Башинформу» в пресс-службе министерства здравоохранения РБ.

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