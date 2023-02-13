В Башкирии 2-летнего ребенка экстренно доставили в больницу с отравлением

В Кумертау днем 12 февраля с ребенком произошел несчастный случай. Как сообщил «Башинформу» собственный источник в экстренных службах, по предварительным данным, оставшись на некоторое время без присмотра, двухлетняя малышка случайно съела таблетки от давления.

Девочке стало плохо. Ее экстренно доставили в больницу с отравлением лекарственным средством.

«Вчера пациентка поступила в удовлетворительном состоянии в реанимацию, сегодня утром ее перевели в педиатрию, и сразу же мама написала отказ», - прокомментировали «Башинформу» в пресс-службе министерства здравоохранения РБ.