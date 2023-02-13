Из жителя Башкирии новая «интернет-возлюбленная» вытянула почти 1 млн рублей

В управление МВД России по Стерлитамаку с заявлением обратился 30-летний житель Стерлитамакского района. На одном из сайтов знакомств потерпевший познакомился с девушкой. Они стали переписываться. По словам новой знакомой, у нее возникли проблемы с финансами, были необходимы деньги на лечение ее ребенка, на оплату кредита, а также не было средств для оплаты жилья. Потерпевший на протяжении всего общения «входил в положение» девушки и перечислял суммы, которые она запрашивала. Спустя месяц деньги она так и не вернула, поэтому заявитель решил заблокировать ее на сайте. Но уже на следующий день ему начали поступать звонки с угрозами от неизвестного мужчины. Потерпевший поспешил обратиться в полицию.

Общение с «интернет-возлюбленной» мужчине обошлось в размере более 970 тысяч рублей.

Полицейские установили личность подозреваемого мошенника. Им оказался 32-летний горожанин, который под видом девушки вел интернет-общение с потерпевшим. Задержанный дал признательные показания. Подозреваемый рассказал, что похищенные средства тратил на личные нужды. Обязался полностью возместить причиненный ущерб.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».