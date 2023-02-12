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Сегодня, 18:29

В Башкирии полиция разбирается в конфликте с пострадавшими в Михайловке

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

В Уфимском районе в полицию 11 февраля около 21.00 поступило сообщение о том, что в селе Михайловка по улице Садовой избили девушку.

«На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Также в полицию поступило несколько сообщений из больницы об обращении граждан за медпомощью. Сотрудниками отдела МВД России по Уфимскому району по поступившим сообщениям о причинении гражданам телесных повреждений, а также о повреждении окна проводится проверка», — прокомментировали «Башинформу» в ведомстве.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством страны.

Как сообщается в нескольких телеграм-каналах, инцидент произошел якобы из-за случайного удара по стеклу. Девушка была на дне рождения у друзей. Когда она шла к машине, то поскользнулась и упала, при этом задела окно на первом этаже жилого дома. Из помещения выбежали двое мужчин и стали ее избивать. На крики прибежали ее друзья. Несколько человек пострадали не только от кулаков, но и от ножа. Их госпитализировали. Делом занялись полицейские.

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