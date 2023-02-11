За сутки в Башкирии произошли 3 ДТП, в которых пострадали 7 человек

По информации пресс-службы ГИБДД по Башкирии, за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрированы три автомобильные аварии, в которых семь человек получили ранения.

Так, накануне днём в Иглинском районе на 1507 км автодороги М5 «Урал» 48-летний местный житель за рулём ВАЗ-2109, предположительно, на нерегулируемом перекрёстке при выезде на главную дорогу столкнулся с «Дэу Нексией», имевшей преимущество в движении.

В результате ДТП водитель ВАЗ и его 35-летняя пассажирка получили травмы. Начато разбирательство.



