В Уфе молодому мужчине стало плохо с сердцем во время прогулки с собакой. На помощь к уфимцу пришли спасатели.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы, молодой человек вместе с матерью выгуливал собаку в лесном массиве в районе улицы Авроры. В какой-то момент игривое животное убежало вниз по тропинке к оврагу. Хозяину пришлось отправиться вслед за ней. Он спустился с горы по той же тропинке, но подняться обратно не смог, так как почувствовал сильное недомогание и боли в области сердца.



Женщина, увидев, что с сыном что-то произошло, спустилась вниз и попыталась ему помочь. Поняв, что без помощи спасателей не обойтись, уфимка позвонила на номер 112.

«Прибывшие на место сотрудники поисково-спасательного отряда осмотрели пострадавшего, аккуратно уложили на носилки и транспортировали наверх до машины скорой помощи. Медицинские работники доставили молодого человека в лечебное учреждение», - проинформировали в ведомстве.