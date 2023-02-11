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Сегодня, 12:35

В Башкирии при тушении пожара в гараже обнаружен труп мужчины

МЧС по РБ
Фото:МЧС по РБ

В Башкирии при тушении пожара в гараже обнаружен труп мужчины. По данным пресс-службы МЧС по РБ, сообщение о возгорании в одном из гаражных кооперативов в городе Дюртюли поступило утром 11 февраля.

«В результате пожара огнем повреждены кирпичный гараж размерами 4×6 метров и автомобиль ВАЗ-2107. К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружен погибший мужчина. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России», — проинформировали в ведомстве.

Пожарные напомнили жителям республики о недопустимости хранения в гаражах газовых баллонов, легковоспламеняемых жидкостей и материалов.

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