В Башкирии при тушении пожара в гараже обнаружен труп мужчины. По данным пресс-службы МЧС по РБ, сообщение о возгорании в одном из гаражных кооперативов в городе Дюртюли поступило утром 11 февраля.

«В результате пожара огнем повреждены кирпичный гараж размерами 4×6 метров и автомобиль ВАЗ-2107. К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружен погибший мужчина. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России», — проинформировали в ведомстве.

Пожарные напомнили жителям республики о недопустимости хранения в гаражах газовых баллонов, легковоспламеняемых жидкостей и материалов.