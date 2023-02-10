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Сегодня, 09:40

Житель Башкирии обвиняется в убийстве 19-летней девушки и надругательстве над ее телом

СКР по РБ
Фото:СКР по РБ

Прокуратура города Салавата утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего местного жителя по статьям «убийство», «надругательство над телом умершего» и «кража».

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе прокуратуры РБ, у обвиняемого после расставания с девушкой появилась неприязнь ко всем лицам женского пола, в результате чего у него возник умысел на их убийство. Мужчина через популярную соцсеть предложил 19-летней знакомой выехать за пределы города под предлогом сбора клевера. Прибыв к лесу, злоумышленник нанес ножом смертельный удар девушке, надругался над её телом и похитил телефон. Он спрятал ее тело, накрыв стеблями растений, и скрылся. 

Последующие несколько дней он с мобильного устройства потерпевшей переписывался с её матерью и подругами, вводя их в заблуждение о том, что она уехала в другой город.

«В июле 2022 года в правоохранительные органы обратилась жительница Салавата с заявлением о безвестном исчезновении ее 19-летней дочери, которая ушла из дома 7 июля 2022 года и после этого на связь не выходила. Первоначально девушка писала матери сообщения, что уехала в Ишимбайский район и будет там жить с молодым человеком, однако потом девушка перестала выходить на связь», — добавили в пресс-службе СУ СКР по РБ.

Труп девушки был найден спустя несколько недель.

Обвиняемый не признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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