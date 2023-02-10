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Сегодня, 10:43

В Башкирии на трассе столкнулись «Лада Гранта» и автоцистерна: есть пострадавшие

ГИБДД по РБ
Фото:ГИБДД по РБ

В Дюртюлинском районе зарегистрировано ДТП с двумя пострадавшими. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе региональной госавтоинспекции, по имеющимся данным, накануне днем на 1239 км автодороги М-7 «Москва - Уфа» столкнулись «Лада Гранта» и «КамАЗ». В ДТП 32-летний водитель «Лады» и его 36-летняя пассажирка с различными травмами были госпитализированы. Известно, что автоцистерна была пустой.

По данному факту проводится проверка. Назначено проведение ряда экспертиз, в ходе которых будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

«Очень часто несоблюдение скорости и дистанции приводит к столкновениям. Безопасность на дороге напрямую зависит от действий водителя. Соблюдение ПДД поможет избежать лишних неприятностей и обезопасит всех участников дорожного движения», — напомнили в ведомстве.

ГИБДД по РБ
ГИБДД по РБ
Фото:ГИБДД по РБ
Автор:Дарья Субботина
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