В Башкирии четыре сотрудника внезапно скончались на рабочем месте

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе региональной гострудинспекции, только на прошлой неделе в надзорный орган поступило четыре извещения о так называемой «естественной смерти» на рабочем месте: скончались 57-летний слесарь-трубопроводчик, 52-летний электрогазосварщик, 33-летний водитель автомобиля и 30-летний грузчик.

«Вот так выглядит недельная статистика по летальным исходам в связи с „резким ухудшением самочувствия“. И очень трудно остаться равнодушным к этому. Ничего естественного в ситуации, когда работник внезапно скончался во время выполнения своих трудовых обязанностей, конечно же, нет, — заметили в ведомстве. — Из 109 случаев со смертельным исходом, расследованных гострудинспекцией в 2022 году, в 53 причиной трагедий стали не производственные травмы, а проблемы со здоровьем работников. Преимущественно это мужчины ещё самого трудоспособного возраста».

По данным ведомства, нормальная продолжительность рабочего времени — 40 часов в неделю. Есть сокращённая — для определённых категорий работников. Важно запомнить, что при любой продолжительности рабочей недели положен непрерывный еженедельный отдых не менее 42 часов (для водителей — не менее 45 часов). То есть работа без выходных — это нарушение. Она допускается только в исключительных случаях. Работодатели же об этом часто «забывают». Здесь важно знать, что согласно ст. 113 Трудового кодекса привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с письменного согласия сотрудников.

«Ставя свою подпись, подумайте о возможных последствиях. Есть категории работников, которых нельзя привлекать к работе в выходной день даже с их согласия — это беременные женщины, несовершеннолетние. Есть категории работников, которым трудовым законодательством установлена сокращённая рабочая неделя, при этом зарплата рассчитывается как за полную: это инвалиды I или II группы, работники с вредными условиями труда, медики и педагоги, женщины, которые трудятся в сельской местности либо в районах Крайнего Севера или приравненных к ним. Тем, кто готов перерабатывать из желания больше заработать, отмечу, что привлечение к сверхурочной работе без письменного согласия сотрудника и должной оплаты — одно из самых типичных нарушений в части режима труда и отдыха. В лучшем случае оплату производят в одинарном размере, а чаще всего переработку никак не фиксируют, работник верит устным обещаниям и в итоге остаётся безо всяких доплат, не имея возможности ничего доказать. В итоге это опять же сказывается на состоянии здоровья, — подчеркнула заместитель руководителя гострудинспекции Оксана Ванскова. — Мы призываем работников быть внимательнее к своему здоровью, а работодателей — соблюдать режим труда и отдыха, держать на особом контроле работников из группы риска — возрастных сотрудников или имеющих хронические заболевания. Для этого не требуется дополнительных средств, нужно лишь быть более чутким и внимательным к людям, работающим в коллективе».