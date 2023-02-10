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Сегодня, 07:56

Страшная смерть: в Башкирии при пожарах в домах погибли двое мужчин

пресс-служба главного управления МЧС по Башкирии
Фото:пресс-служба главного управления МЧС по Башкирии

В Зилаирском районе Башкирии в одной из квартир двухквартирного дома спасатели обнаружили сгоревшее домашнее имущество и повреждение дощатых полов на площади 3х2 метра. Здесь же местные жители нашли тело 63-летнего мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Башкирии.

«На момент обнаружения горение отсутствовало, пожарная охрана не вызывалась», - уточнили в ведомстве.

Причина пожара сейчас устанавливается. Работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

Еще один труп мужчины на месте пожара найден 9 февраля в селе Нижнеарметово Ишимбайского района Башкирии. Сообщение о пожаре в этом селе на улице Базарной поступило в МЧС вчера поздно вечером.  

«Горел жилой бревенчатый дом размером 8 х 4,5 метра. К сожалению, на месте пожара обнаружен погибший мужчина 1938 года рождения. Причины пожара устанавливаются», - добавили в пресс-службе главного управления МЧС по Башкирии.

Ранее спасатели Башкирии назвали самые распространенные причины пожаров в домах, информировал «Башинформ».

Автор:Вероника Никитина
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