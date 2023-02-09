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В Уфе под окнами многоэтажки нашли труп мужины

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

В Кировском районе Уфы рано утром 9 февраля прохожие обнаружили труп мужчины. Тело лежало под окнами жилого дома, расположенного на улице Рабкоров. Очевидцы сразу же позвонили в экстренные службы. На место происшествия прибыли правоохранители и медики. Последние констатировали гибель уфимца.

Как сообщил «Башинформу» собственный источник, 31-летний мужчина получил травмы, характерные при падении с высоты. До инцидента он находился в подъезде между 8 и 9 этажами.

«Следственным отделом по Кировскому району Уфы устанавливаются обстоятельства смерти мужчины», — прокомментировали «Башинформу» в пресс-службе регионального СКР.

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