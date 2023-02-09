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Сегодня, 11:15

В Башкирии осудили водителя, устроившего «пьяное» ДТП с погибшим

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Октябрьский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя по статье «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе прокуратуры РБ, в марте 2022 года подсудимый, управляя Opel Astra в состоянии алкогольного опьянения, врезался в «ВАЗ-21124». В аварии водитель отечественного автомобиля скончался на месте, его пассажир получил травмы и был госпитализирован.

Мужчина признал свою вину. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на три года.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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