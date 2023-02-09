В Башкирии двое 18-летних парней признались, что обманули бабушек почти на 2 млн рублей

В полицию Стерлитамака поступил ряд заявлений от пожилых жителей города. Во всех случаях пенсионерам звонили на городской телефон. Злоумышленники представлялись близкими родственниками и сообщали, что попали в ДТП и по их вине пострадали люди. Для освобождения от уголовной ответственности они просили передать деньги курьеру, который сможет приехать.

Так, позвонив на стационарный телефон 88-летней пенсионерки, мошенники сообщили, что её внучка попала в аварию, и таким образом похитили 600 тысяч рублей. Следующей потерпевшей аналогичным способом сообщили о том, что внучка попала в ДТП, и пожилая женщина передала курьеру 200 тысяч рублей. На уловки мошенников попалась пенсионерка, которой сообщили, что её дочь попала в аварию. В этом случае у потерпевшей преступники забрали 100 тысяч рублей. По всем фактам были возбуждены уголовные дела по статье «мошенничество».

В итоге правоохранителям удалось задержать двоих подозреваемых в мошенничестве. Ими оказались 18-летние жители Гафурийского и Альшеевского районов. Они признались в содеянном. Следствием предварительно установлена причастность подозреваемых к семи фактам, совершенным на территории городов Стерлитамак, Уфа и Салават. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил около двух миллионов рублей.

Подозреваемые находятся под стражей, проверяется их причастность к аналогичным фактам, совершенным на территории региона, сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе МВД по РБ.