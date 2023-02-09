«БашРТС» списало 80 тысяч рублей со счета однофамильца должника за тепло

И.о. министра ЖКХ РБ Ирина Голованова рассказала в соцсетях о случае ошибочного списания 80 тысяч рублей задолженности за тепло с однофамильца должника.

«В январе информсистемы ЦУР Башкортостана зафиксировали жалобу, где житель попросил разобраться в ситуации со списанием с его счёта чужого долга», — написала Ирина Голованова. Суть претензии была изложена жителем следующим образом.

«Здравствуйте, у меня такая ситуация, "БашРТС" подал в суд на моего однофамильца, у него долг за отопление 80 тысяч рублей, а списали с меня. Заявление, копии документов мною были отправлены. Однако получил отказ в возврате денежных средств. Сейчас вынужден заново собирать документы. Помогите разобраться в ситуации…».



Как выяснилось, два человека имеют одну фамилию, имя и даже отчество, то есть полные тёзки. Кроме того, проживают на одной улице.



По словам Ирины Головановой, в результате совместной работы ЦУР Башкортостана, министерства ЖКХ и коллег из ресурсоснабжающей организации с добросовестного плательщика сняли арест и предложили несколько вариантов возврата незаконно удержанных денежных средств.