Новости Башкортостана и Уфы
72.89
+1.32
78.32
+1.49
84.21
-0.29
-6 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Происшествия
Вчера, 16:09

«БашРТС» списало 80 тысяч рублей со счета однофамильца должника за тепло

И.о. министра ЖКХ РБ Ирина Голованова рассказала в соцсетях о случае ошибочного списания 80 тысяч рублей задолженности за тепло с однофамильца должника.

«В январе информсистемы ЦУР Башкортостана зафиксировали жалобу, где житель попросил разобраться в ситуации со списанием с его счёта чужого долга», — написала Ирина Голованова. Суть претензии была изложена жителем следующим образом. 
«Здравствуйте, у меня такая ситуация, "БашРТС" подал в суд на моего однофамильца, у него долг за отопление 80 тысяч рублей, а списали с меня. Заявление, копии документов мною были отправлены. Однако получил отказ в возврате денежных средств. Сейчас вынужден заново собирать документы. Помогите разобраться в ситуации…».

Как выяснилось, два человека имеют одну фамилию, имя и даже отчество, то есть полные тёзки. Кроме того, проживают на одной улице.

По словам Ирины Головановой, в результате совместной работы ЦУР Башкортостана, министерства ЖКХ и коллег из ресурсоснабжающей организации с добросовестного плательщика сняли арест и предложили несколько вариантов возврата незаконно удержанных денежных средств.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика