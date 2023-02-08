В Уфе сбитая иномаркой пожилая женщина скончалась в больнице

В Демском районе Уфы на улице Правды 22-летний уфимец за рулём «Дэу Нексия» совершил наезд на 74-летнюю жительницу Уфимского района. Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе региональной госавтоинспекции, в результате ДТП пенсионерка была госпитализирована. Сегодня утром стало известно, что женщина скончалась в медучреждении. Известно, что пешеход переходила дорогу в неустановленном месте. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.



«В силу возрастных особенностей пожилые люди не всегда способны быстро и правильно реагировать на приближающуюся опасность, спрогнозировать действия других участников дорожного движения, или попросту могут не заметить двигающийся вблизи транспорт. Этим людям нужна поддержка и помощь», — отметил глава ведомства Владимир Севастьянов.