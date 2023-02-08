В Уфе правоохранители накрыли сеть нелегальных игровых клубов

Следственный комитет РФ по Башкортостану возбудил уголовное дело по статьям «незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой» и «нарушение авторских и смежных прав».

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе регионального СКР, в 2021–2022 годах на территории Уфы действовала организованная преступная группа из не менее чем десяти человек. Злоумышленники организовали порядка семи игровых клубов в арендуемых коттеджах, квартирах и подвальных помещениях на территории города. Для проведения азартных игр они купили компьютеры, на которые, в нарушение авторских прав, установили специальное нелицензированное программное обеспечение, позволяющее проводить игры. Организатором преступной группы выступил 37-летний уфимец, который привлек других сообщников для работы кассирами, администраторами и охранниками игрового клуба.

«Большинство его клиентов были в возрасте от 24 до 30 лет. В нелегальных клубах работали кассиры и охранники. В помещение впускали только проверенных клиентов и по предварительному звонку. Подпольные заведения открывались каждый день во время обеда и работали до последнего „игромана“. Примерный ежедневный доход варьировался от 50 до 200 тысяч рублей», — проинформировали в пресс-службе МВД по РБ.

С октября по декабрь 2022 года незаконная деятельность игорных заведений была пресечена в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий следователями регионального управления СК России совместно с сотрудниками МВД по РБ. Всего изъято более 130 единиц игрового оборудования. В связи с нарушением авторских прав при использовании нелицензированного игрового программного обеспечения компании-правообладателю причинен ущерб на общую сумму более 5 млн рублей. Организатору группы предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия с участниками преступной группы продолжаются.