В Башкирии в малосемейке мужчина нашел завернутый в ковер труп брата

В полицию Белорецкого района 5 февраля поступило сообщение от 35-летнего местного жителя. Мужчина рассказал, что обнаружил своего 43-летнего брата в его доме мертвым и завернутым в ковер. На место происшествия выехали правоохранители. Им удалось восстановить цепочку событий и найти подозреваемых, сообщили «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ.

По словам соседки убитого, недавно у нее гостили двое мужчин, которые в ночь на 4 февраля принесли в комнату технику. Женщина также рассказала о планах приятелей погибшего.

Злоумышленники были обнаружены в Магнитогорске и доставлены в отдел полиции. Ими оказались ранее неоднократно судимые 29-летний уфимец и 36-летний житель Пензы. Мужчины сознались в содеянном.

Задержанные рассказали свою версию. 2 февраля они приехали в Белорецк к знакомой и планировали остаться на пару дней у нее. Однако их подруга лежала в больнице, поэтому «туристы» познакомились еще с одной местной жительницей, которая проживает в малосемейке, и решили остановиться у нее. Мужчины рассказали новой приятельнице, что после отдыха в Белорецке они направятся в Магнитогорск, якобы на заработки. Начиная с приезда, знакомые пили спиртное и весело проводили время. Уже 3 февраля их запасы кончились, и компания направилась на поиски алкоголя или денег. Белоречанка ушла на улицу, а приятели начали стучаться к соседям. Один из жильцов открыл дверь, однако давать деньги отказался, сославшись на их отсутствие. Но злоумышленников такой ответ не устроил. Подозреваемые начали избивать мужчину, завязали ему руки, чтобы мужчина не смог за себя постоять, а дальше поочередно нанесли ему восемь ударов ножом. Когда злоумышленники поняли, что их жертва не подает признаков жизни, они завернули его тело в ковер, планировали вывезти его и спрятать. Подельники забрали ценные вещи потерпевшего и оставили все в комнате знакомой, которая на тот момент отсутствовала. На следующий день подозреваемые на улице сожгли свою одежду и документы потерпевшего. Однако от тела избавиться не успели.

Тревогу забил потерявший брата 35-летний местный житель. Мужчина ходил по коридорам малосемейки и интересовался, где может быть его брат. Почуяв неладное, злоумышленники решили немедленно уехать из города. На вокзале поймали такси и отправились в Магнитогорск. По пути позвонили в организацию, занимающуюся психологическим восстановлением граждан, и попросились к ним на лечение после употребления алкоголя. Однако буквально через сутки злоумышленников оттуда забрали сотрудники уголовного розыска.

На данный момент оба подозреваемых переданы сотрудникам территориального подразделения Следственного комитета России. Сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по Белорецкому району продолжают оперативное сопровождение расследования уголовного дела по факту убийства.

«По данному факту Белорецким межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по РБ возбуждено уголовное дело по статье „убийство“. Задержанным предъявлено обвинение, на время расследования по решения суда они заключены под стражу. Следователи продолжают сбор доказательств с целью дачи окончательной уголовно-правовой оценки действиям фигурантов», — проинформировали в пресс-службе СУ СКР по РБ.