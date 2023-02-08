В Башкирии осужденный обвиняется в мошенничестве на 2,2 млн рублей

Прокуратура Баймакского района утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Зианчуринского района по статье «мошенничество». Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе прокуратуры РБ, с мая по сентябрь 2022 года обвиняемый, отбывая наказание в виде лишения свободы в ИК-13, через своих знакомых находил граждан, которым обещал поспособствовать в получении и возврате водительских удостоверений, а также в приобретении имущества и транспортных средств по заниженной стоимости через аукцион.

Однако мужчина не имел реальной возможности осуществить достигнутые договоренности. Его противоправными действиями причинен ущерб 13 лицам на общую сумму более 2,2 млн рублей.

Обвиняемый признал свою вину, ранее он судим за аналогичные преступления. Уголовное дело направлено в Баймакский районный суд для рассмотрения по существу.