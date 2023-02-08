В Башкирии экс-замглавы района осужден за присвоение 420 тысяч рублей

В Башкирии вынесли приговор бывшему заместителю главы администрации Кушнаренковского района. Его признали виновным в совершении девяти эпизодов преступлений, предусмотренных статьей «присвоение денежных средств, вверенных виновному, совершенное с использованием своего служебного положения».

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе СУ СКР по РБ, подсудимый с января 2015 по декабрь 2016 года незаконно, без ведома главы района, издавал приказы о своем премировании. Чиновнику было достоверно известно о том, что решение о его премировании принимается главой администрации района исходя из результатов его работы, на основании приказа. Всего за указанный период подсудимому было незаконно начислено свыше 420 тысяч рублей - он причинил бюджету муниципалитета имущественный ущерб.

Подсудимый признал свою вину. Для обеспечения исполнения приговора и возмещения причиненного ущерба на его имущество был наложен арест.



Суд приговорил бывшего чиновника к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года, а также взыскал сумму ущерба.