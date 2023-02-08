МЧС по Башкирии предупреждает о гололеде и ухудшении видимости из-за снега

МЧС по Башкирии вновь предупреждает о неблагоприятных погодных явлениях: в ближайшие сутки ожидается гололёд, на отдельных участках автодорог гололедица. По данным ведомства, 9 февраля будет облачная погода с прояснениями. Небольшой снег, ночью по северу до умеренного. В отдельных районах гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13м/с.

Температура воздуха ночью составит -12, -17 градусов, при прояснениях -20, -25, днём -4, -9. На отдельных участках автодорог снежный накат, гололедица, ухудшение видимости в снеге до 1-2 км.