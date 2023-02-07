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Вчера, 18:04

Землетрясение в Турции затронуло более 13 млн человек и стало одним из самых крупных бедствий в мире

Землетрясение в Турции стало одним из самых крупных мировых бедствий, оно затронуло более 13 млн граждан. Число погибших превысило 3 540 человек и продолжает расти, передает «Российская газета» слова турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Сообщается, что с сегодняшнего дня в 10 провинциях, затронутых землетрясением, объявлено чрезвычайное положение на 3 месяца. Часть аэропортов Турции обслуживает только гуманитарные рейсы и самолеты с помощью пострадавшим.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в стране до 12 февраля включительно объявлен общенациональный траур.

Ночью 7 февраля для помощи в ликвидации последствий землетрясения в Турцию прибыли более 100 российских спасателей. В зоне ЧС развернут аэромобильный госпиталь. Российские спасатели привезли с собой оборудование для поисковых работ. В группировку также вошли кинологические расчеты.

Для российских туристов в Турции открыта горячая линия в связи с землетрясением: +7 499 678-12-03 (для тех, кто поехал по путевке) и +7 495 695-45-45 (для путешествующих самостоятельно).

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