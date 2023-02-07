Вооруженный ножом житель Башкирии угрожал супруге убийством

В Уфе во время несения службы участковый отдела полиции № 8 на административном участке проверил семейную пару, в которой муж, употребляя алкогольные напитки, забывал про семейные ценности. Супруга часто его жалела: когда трезвый, то хороший семьянин, а стоит выпить алкоголь, то забывает меру. Опасения участкового оказались не напрасны.

«В квартире он обнаружил пьяного 36-летнего уфимца. Помимо неподобающего поведения, он был недоволен тем, что его жена делала ему неоднократные замечания. В порыве гнева мужчина взял нож и стал угрожать супруге расправой. Страж порядка доставил семейного дебошира в отдел полиции», — рассказали «Башинформу» в пресс-службе управления МВД России по Уфе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «угроза убийством».

«Если в отношении вас совершено насилие, ни в коем случае нельзя молчать. Необходимо сразу же обратиться за помощью и в кратчайший срок сообщить в полицию, близким людям, которые способны вам помочь», — напомнили гражданам в ведомстве.