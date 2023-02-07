В Башкирии вынесли приговор виновнику смертельного ДТП

Туймазинский межрайонный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Шаранского района по статье «нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения при управлении автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе прокуратуры РБ, в мае 2022 года мужчина, управляя автомобилем «Lada-211440», столкнулся с машиной марки «ВАЗ-21101». Один из пассажиров подсудимого скончался на месте происшествия, два человека — получили тяжкий вред здоровью.

Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств, сроком на 3 года.

Прокуратура обжаловала приговор в связи с назначением чрезмерно мягкого наказания.