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Сегодня, 11:03

В Башкирии ужесточили приговор наемному убийце

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Верховный суд Башкортостана удовлетворил апелляционное представление прокуратуры и отменил несправедливый приговор. Ранее приговором Кировского районного суда Уфы мужчина признан виновным по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и осужден к четырем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Органами следствия мужчина обвинялся в покушении на убийство, совершенное по найму.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе прокуратуры РБ, он принял предложение бизнесмена за деньги убить риелтора, с которой у коммерсанта произошел конфликт на почве неисполнения последней имущественных обязательств. В феврале 2015 года в центре Уфы злоумышленник напал на жертву, нанес несколько ударов ножом и скрылся. Потерпевшей был причинен тяжкий вред здоровью, она выжила благодаря своевременно оказанной медпомощи.

Не согласившись с вынесенным приговором, гособвинитель обжаловал его в апелляционном порядке. Верховный суд республики признал доводы прокуратуры обоснованными и мотивированными, отменил приговор суда первой инстанции и вынес апелляционный приговор, которым мужчина осужден к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.

Материалы уголовного дела в отношении организатора выделены в отдельное производство в связи с его нахождением в розыске.

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