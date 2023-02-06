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Вчера, 16:07

В Татарстане у жителя Башкирии в машине нашли почти 2 кг наркотического средства

МВД Татарстана
Фото:МВД Татарстана

В Казани на стационарном посту полиции «Малиновка» в Верхнеуслонском районе инспекторы ДПС остановили автомобиль «Лада», за рулем которого находился 25-летний житель Башкортостана. Во время беседы со стражами порядка молодой человек сильно нервничал и вел себя подозрительно, в связи с чем было принято решение досмотреть принадлежащие ему вещи и машину.

Как выяснил «Башинформ», при досмотре автомобиля в багажном отсеке в коробе из-под сабвуфера были найдены два свертка с неизвестным веществом внутри. Проведенные исследования показали, что содержимое является наркотическим средством — героин общей массой 1 кг 922 гр.

«Задержанный дал признательные показания. По его словам, примерно два месяца назад он устроился курьером по перевозке наркотиков. В конце января по указанию „оператора“ выехал в Балашиху Московской области, где возле федеральной трассы „М-7“ по указанным координатам из тайника забрал оптовую партию наркотиков. Запрещенное вещество должен был доставить в Магнитогорск для последующего сбыта», — сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»).

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