В Кумертау после падения с батута 19-летний мужчина умер, ребенок сломал ногу

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего исполняющего обязанности директора батутного центра г. Кумертау. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека, в том числе совершенное в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет.

Как рассказали «Башинформу» в следкоме по республике, в феврале 2022 года в батутном центре г. Кумертау находящийся в состоянии алкогольного опьянения 19-летний мужчина при прыжке с батута в аттракцион «поролоновая яма» приземлившись на оголенную бетонную поверхность, получил перелом позвоночника, в результате которого спустя 11 дней скончался в больнице.

Как установлено следствием, указанный аттракцион не соответствовал требованиями ГОСТ ввиду разрушения защитного мата, расположенного на дне поролоновой ямы, что привело к получению травмы.

Кроме того, в этом же батутном центре 4-летний ребенок при прыжке на батуте приземлился на его оголенный металлический каркас, в результате сломав ногу. Указанный каркас также должен был быть надлежащим образом защищен в соответствии с требованиями ГОСТ.

После поступления сообщений о несчастных случаях в правоохранительные органы деятельность батутного центра была прекращена.

Обвиняемый не признал вину в совершенных преступлениях. Тем не менее, следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем обвинительное заключение по уголовному делу утверждено, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следователем внесено представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершенным преступлениям, в адрес главы администрации г. Кумертау.