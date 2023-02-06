Новости Башкортостана и Уфы
70.6
+0.21
76.03
-0.7
81.29
+0.3
-20 °C
Снег
Коронавирус
Все новости
Происшествия
Вчера, 17:37

В Башкирии женщина ударила полицейского лопатой и разбила служебный автомобиль

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Белорецкий межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении 55-летней жительницы села Серменево по подозрению в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе регионального СКР, при проведении проверки по сообщению о краже денег полицейский прибыл к дому подозреваемой и ее сожителя. Страж порядка должен был доставить их в отдел полиции для проверки на причастность к указанному преступлению. Женщине не понравилось, что к ней пришел полицейский. И когда оперативник вместе с ее сожителем направились к служебному автомобилю, она подбежала к представителю власти и нанесла ему два удара лопатой по голове и спине. Затем удары лопатой посыпались на служебный автомобиль — женщина разбила стекло задней двери. Позже она успокоилась и была доставлена в отдел полиции.

«31 января 2022 года в ходе разбирательства по факту кражи 55-летняя жительница Белорецкого района нанесла несколько ударов деревянной лопатой оперуполномоченному и 58-летнему мужчине. Также разбила стекло служебной машины. Полицейский и сельчанин обратились в больницу за медпомощью. Материалы по факту нападения на сотрудника полиции направлены в территориальное подразделение СКР для принятия процессуального решения», — прокомментировали в пресс-службе МВД по РБ.

Сейчас с подозреваемой проведены первоначальные следственные действия, устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершенному преступлению.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика