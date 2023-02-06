В Башкирии женщина ударила полицейского лопатой и разбила служебный автомобиль

Белорецкий межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении 55-летней жительницы села Серменево по подозрению в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе регионального СКР, при проведении проверки по сообщению о краже денег полицейский прибыл к дому подозреваемой и ее сожителя. Страж порядка должен был доставить их в отдел полиции для проверки на причастность к указанному преступлению. Женщине не понравилось, что к ней пришел полицейский. И когда оперативник вместе с ее сожителем направились к служебному автомобилю, она подбежала к представителю власти и нанесла ему два удара лопатой по голове и спине. Затем удары лопатой посыпались на служебный автомобиль — женщина разбила стекло задней двери. Позже она успокоилась и была доставлена в отдел полиции.

«31 января 2022 года в ходе разбирательства по факту кражи 55-летняя жительница Белорецкого района нанесла несколько ударов деревянной лопатой оперуполномоченному и 58-летнему мужчине. Также разбила стекло служебной машины. Полицейский и сельчанин обратились в больницу за медпомощью. Материалы по факту нападения на сотрудника полиции направлены в территориальное подразделение СКР для принятия процессуального решения», — прокомментировали в пресс-службе МВД по РБ.



Сейчас с подозреваемой проведены первоначальные следственные действия, устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершенному преступлению.