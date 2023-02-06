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Вчера, 17:28

В Башкирии девушка набросилась с ножом на своего 21-летнего сожителя

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

В Мелеузовском районе в полицию поступило сообщение из городской больницы о доставлении к ним 21-летнего местного жителя с ножевым ранением. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейскими установлено, что к преступлению причастна 20-летняя подруга потерпевшего. Девушку доставили в отдел, где она дала признательные показания. Нож изъяли.

По предварительным данным, 20-летняя жительница Мелеуза отпросилась у своего сожителя и ушла гулять с подругами. Однако вовремя не вернулась. Придя домой с большим опозданием, она увидела злого сожителя. Между молодыми людьми возникла ссора. В итоге 20-летняя горожанка схватила кухонный нож и нанесла им сожителю удар в грудь. Злоумышленница сразу пришла в себя и вызвала бригаду скорой помощи. А раненый парень пытался защитить возлюбленную и выдать произошедшее за несчастный случай.

В отношении горожанки по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ.

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