Разыскивается пропавший житель Башкирии Рамил Гайсин

По пути из Иркутска в Уфу пропал 56-летний Гайсин Рамил Хасанович. Со 2 февраля 2023 года его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает поисковый отряд ДПСО «БаРС» (БашРегионСпас).

Приметы: рост 168, среднего телосложения, волосы темные с проседью, глаза карие.

Был одет: темно-синяя куртка с капюшоном с искусственным мехом, черные брюки, черные зимние ботинки, черная шапка. С собой была черная сумка.

Нужна помощь добровольцев.

Если что-либо известно о пропавшем, нужно обратиться по телефонам: 8 937 3 102 112 или 112.