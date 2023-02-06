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Сегодня, 10:27

Подвесил и зарезал. В Башкирии мужчина на глазах 12-летнего сына убил собаку

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Салаватский межрайонный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя по статье «жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, в присутствии малолетнего».

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе прокуратуры РБ, в июле 2022 года подсудимый во дворе собственного дома в селе Ярославка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на глазах 12-летнего сына подвесил на деревянной балке за ошейник свою собаку. Затем он ударил животное ножом в шею. Собака скончалась.

Подсудимый признал вину. Суд назначил ему наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.

Автор:Дарья Субботина
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