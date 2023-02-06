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Сегодня, 11:51

Минус 2 млн рублей за сутки. Жители Башкирии продолжают верить мошенникам и отдавать свои деньги

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

В Башкирии за прошедшие сутки возбуждено девять уголовных дел по фактам мошенничества — жители республики отдали злоумышленникам около 2 миллионов рублей. Так, один из случаев мошенничества произошел в Белорецке. 30-летняя женщина обратилась в полицию после преступления. Она рассказала, что с ней связался менеджер по туристическим турам и предложил купить путевки с выгодой уже сейчас. Белоречанка согласилась на заманчивое предложение и перевела на счет «турагента» 120 тысяч рублей. Специалист пропал, не отправив девушке ни путевок, ни договора.

«Не переводите деньги незнакомым людям. В случае поступления звонка якобы от сотрудника банка — положите трубку. Помните, что мошенники могут использовать подложные номера. Будьте бдительны при общении в социальных сетях. При получении подозрительных сообщений от знакомых, свяжитесь с ними по их личному номеру. Не заходите по подозрительным ссылкам и по непроверенным сайтам», — в очередной раз напомнили о правилах экономической безопасности в пресс-службе МВД по РБ.

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