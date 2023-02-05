В Башкирии в подъезде жилого дома загорелся диван: жильцов экстренно эвакуировали

В МЧС по Башкирии накануне вечером поступило сообщение, что горит подъезд в многоквартирном жилом доме по улице Социалистической в Нефтекамске.

На место оперативно прибыли силы и средства МЧС России и другие экстренные службы. Пожарные приступили к тушению огня на лестничной площадке между 7 и 8 этажом, где горел диван и оконный блок, а также к спасению жильцов дома.

«Из зоны воздействия опасных факторов пожара сотрудниками МЧС России спасено 15 человек, из них 3 детей. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 17 человек.

Открытое горение ликвидировано в течение 10 минут. Погибших и пострадавших нет», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе ведомства.

Причина пожара устанавливается, расследование проводит дознаватель МЧС России.