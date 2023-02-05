В Башкирии в сгоревшем доме нашли фрагменты тела человека

В МЧС по Башкирии поздно ночью 5 февраля поступило сообщение, что по ул. К. Иванова в селе Чуваш-Кубово Иглинского района горит дом.

«На тушение прибыли силы и средства МЧС России — шесть человек и три единицы техники, и другие экстренные службы. Открытое горение было ликвидировано. В результате пожара огнем поврежден бревенчатый жилой дом размером 6×7 метров. К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружены фрагменты тела, личность устанавливается», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе регионального МЧС.

Причина пожара устанавливается.

«Одной из трех самых частых причин возникновения пожаров является неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении. Соблюдайте правила пожарной безопасности», — обратились к гражданам в ведомстве.