В Стерлитамаке мошенники обманули двух местных жителей на 220 тыс. рублей

Пожилые жители Стерлитамака стали жертвами телефонных мошенников, разыгравших схему «Ваш родственник попал в ДТП». 81-летняя женщина передала курьеру 70 тыс. руб., 93-летний мужчина — 150 тыс. руб.. Полицейским удалось задержать причастного к этим аферам курьера — им оказался 17-летний подросток. Деньги, однако, он уже успел переправить организатору, которого он даже никогда не видел, удастся ли их вернуть — вопрос.

В МВД по РБ еще раз напоминают о необходимости поговорить с пожилыми родственниками, рассказать им о существующих мошеннических схемах, научить их не разговаривать с незнакомыми людьми, не открывать им двери, а перед тем, как отправить или отдать деньги — позвонить родственникам или знакомым и рассказать им, что происходит.