Новости Башкортостана и Уфы
70.38
+0.34
76.73
-0.22
79.79
-2.38
-15 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Происшествия
Сегодня, 16:48

В Стерлитамаке мошенники обманули двух местных жителей на 220 тыс. рублей

МВД по РБ
Фото:МВД по РБ

Пожилые жители Стерлитамака стали жертвами телефонных мошенников, разыгравших схему «Ваш родственник попал в ДТП». 81-летняя женщина передала курьеру 70 тыс. руб., 93-летний мужчина — 150 тыс. руб.. Полицейским удалось задержать причастного к этим аферам курьера — им оказался 17-летний подросток. Деньги, однако, он уже успел переправить организатору, которого он даже никогда не видел, удастся ли их вернуть — вопрос.

В МВД по РБ еще раз напоминают о необходимости поговорить с пожилыми родственниками, рассказать им о существующих мошеннических схемах, научить их не разговаривать с незнакомыми людьми, не открывать им двери, а перед тем, как отправить или отдать деньги — позвонить родственникам или знакомым и рассказать им, что происходит. 

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика