В Башкирии водителя наказали лишением свободы за «пьяную езду»

Лишением свободы суд наказал 28-летнего жителя Учалов — имея судимость за управление в нетрезвом виде, он вновь попался на том же правонарушении.

Как сообщили в учалинской полиции, этот водитель прекрасно знаком автоинспекторам — с 2017 года, только сев за руль, он постоянно попадался на «пьяной езде». Сначала его лишили прав (на 1 год 7 мес.), во второй раз - приговорили к общественным работам (и лишению прав на 2 года). Прошлым летом его два раза остановили по подозрению в управлении в нетрезвом состоянии, в обоих случаях он отказался от медосвидетельствования.

В полиции решили возбудить уголовное дело. Суд приговорил учалинца к 7 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, лишил права управлять транспортом на 4 года, и конфисковал автомобиль.