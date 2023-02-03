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Вчера, 17:36

В Башкирии женщина при попытке потушить горящий дом получила ожоги

пресс-служба госкомитета РБ по ЧС
Фото:пресс-служба госкомитета РБ по ЧС

В селе Крымский Альшеевского района местная жительница попыталась спасти свой горящий дом и получила ожоги второй степени.

Как стало известно агентству «Башинфом» от госкомитета республики по ЧС, женщина топила печь и вынесла горячие угли в железном ведре на веранду, а сама пошла смотреть телевизор. Через некоторое время в доме сработала пожарная сирена. Выйдя на веранду, хозяйка увидела открытое горение и принялась самостоятельно его тушить. Ей на помощь пришли соседи, которые услышали сигнал пожарного извещателя. Но их попытки оказались тщетными: к приезду экстренных служб наблюдалось открыто горение.

Автор:Ляйсан Закирова
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