В Башкирии женщина при попытке потушить горящий дом получила ожоги

В селе Крымский Альшеевского района местная жительница попыталась спасти свой горящий дом и получила ожоги второй степени.

Как стало известно агентству «Башинфом» от госкомитета республики по ЧС, женщина топила печь и вынесла горячие угли в железном ведре на веранду, а сама пошла смотреть телевизор. Через некоторое время в доме сработала пожарная сирена. Выйдя на веранду, хозяйка увидела открытое горение и принялась самостоятельно его тушить. Ей на помощь пришли соседи, которые услышали сигнал пожарного извещателя. Но их попытки оказались тщетными: к приезду экстренных служб наблюдалось открыто горение.