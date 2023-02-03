В Башкирии Renault Duster опрокинулся в кювет: пострадала 75-летняя пассажирка

В Уфимском районе в результате опрокидывания автомобиля пострадал пассажир. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе региональной госавтоинспекции, утром на 2 км автодороги Алексеевка - Суровка 47-летняя местная жительница, управляя Renault Duster, двигаясь со стороны СНТ «Озерки» в направлении деревни Алексеевка, предварительно, не справилась с управлением.

Машина съехала в кювет и опрокинулась. В результате аварии 75-летняя пассажирка с различными травмами была доставлена в больницу. У водителя взяты анализы для химико-токсикологического исследования, по результатам которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.