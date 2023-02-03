В Башкирии при пожаре в садовом доме мужчина получил ожоги и обморожение

В центр обработки вызовов системы-112 ночью 2 февраля поступило сообщение о пожаре в садовом товариществе «Здоровье» Чишминского района. На место происшествия прибыли силы и средства пожарной части села Узытамак госкомитета РБ по ЧС, инструктор центра профилактики пожаров, ПСЧ-95 МЧС по Башкирии и другие экстренные службы.

Огнем поврежден двухэтажный садовый дом размером 5×6м. В результате возгорания пострадал мужчина, 1984 года рождения. Медики диагностировали ожог II степени левой кисти, обморожение стоп I–II степеней (0,5%). Пострадавшему назначили амбулаторное лечение, сообщили «Башинформу» в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС.