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Вчера, 09:13

В Башкирии при пожаре в садовом доме мужчина получил ожоги и обморожение

госкомитет РБ по ЧС
Фото:госкомитет РБ по ЧС

В центр обработки вызовов системы-112 ночью 2 февраля поступило сообщение о пожаре в садовом товариществе «Здоровье» Чишминского района. На место происшествия прибыли силы и средства пожарной части села Узытамак госкомитета РБ по ЧС, инструктор центра профилактики пожаров, ПСЧ-95 МЧС по Башкирии и другие экстренные службы.

Огнем поврежден двухэтажный садовый дом размером 5×6м. В результате возгорания пострадал мужчина, 1984 года рождения. Медики диагностировали ожог II степени левой кисти, обморожение стоп I–II степеней (0,5%). Пострадавшему назначили амбулаторное лечение, сообщили «Башинформу» в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС.

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