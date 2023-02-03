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Вчера, 19:27

Прокуратура проверяет факт падения наледи на голову ребёнка в Стерлитамаке

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Сегодня, 3 февраля, в Стерлитамаке пострадал ребёнок. На голову 10-летней девочки с крыши упала наледь. Она получила телесные повреждения и доставлена в больницу. По факту несчастного случая прокуратура организовала проверку.

По предварительным данным, ЧП произошло около 16.00 часов, выяснило информагентство «Башинформ». Наледь упала на голову несовершеннолетней с крыши жилого дома по ул. Коммунистическая.

Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства в сфере ЖКХ и даст оценку действиям должностных лиц управляющей организации и уполномоченных коммунальных служб, а также собственников помещений, ответственных за своевременную очистку крыши и козырьков балконов от снега и наледи. Если возникнут основания, то будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Произошедшее в Стерлитамаке находится на контроле прокуратуры города.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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