В Уфе расследовали гибель плотника, упавшего в шахту лифта многоэтажного дома

Гострудинспекция в Башкирии завершила расследование смертельного несчастного случая, произошедшего с 37-летним работником компании «Алден-С». Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе ведомства, днем 13 декабря на объекте строительства многоэтажного жилого дома в квартале, ограниченном улицами Сагита Агиша, Степана Злобина и Минигали Губайдуллина в Уфе, на 3-4 этажах велись работы по монтажу минеральной ваты для утепления лестничных маршей. После обеда бригада поднялась на 5-6 этажи. Плотник же разговаривал по телефону и задержался в бытовке на 3 этаже, хотя должен был вместе со всеми подняться этажами выше. Через десять минут напарник позвонил ему, но телефон не отвечал. Начав искать работника, заметили, что на 3 этаже нет пенопласта, который закрывал шахту лифта. Спустившись в подвал с подземным паркингом, коллеги обнаружили в лифтовой шахте плотника. Мужчина лежал без движения и не подавал признаков жизни. Бригада скорой помощи констатировала смерть работника, упавшего с высоты более 11 метров.

«Установлено, что сотрудники компании выполняли на объекте штукатурные работы по договору субподряда, заключённого с генподрядчиком организации „ГенСтройТрест“. При этом субподрядчик, который был обязан содержать стройплощадку в надлежащем состоянии, не проконтролировал наличие защитных ограждений на 3 этаже: они изначально были смонтированы генподрядчиком, но за день-два до трагедии „срезаны“ другой бригадой штукатуров и стояли прислонёнными к проёму. Таким образом, причиной смертельного несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ — субподрядчик не обеспечил их безопасное выполнение, а именно, не проконтролировал состояние защитных ограждений», — пояснили в ведомстве и добавили, что материалы расследования переданы в следственные органы.