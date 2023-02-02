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Сегодня, 08:19

В Башкирии в жилом доме нашли обгоревшее тело мужчины

МЧС по РБ
Фото:МЧС по РБ

В МЧС по Башкирии рано утром поступило сообщение, что в доме по улице Жукова в микрорайоне Северный в Белебее было обнаружено обгоревшее тело мужчины, 1964 года рождения. Труп нашёл сосед и сразу позвонил в экстренные службы.

«Дознавателем МЧС России установлено, что в жилом кирпичном доме, размером 10×10 метров, огнем повреждены дощатые полы на площади 1 кв. метр. Обстоятельства происшествия уточняются», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе ведомства.

Также отмечается, что пожарная охрана по факту пожара не вызывалась.

МЧС по РБ
Фото:МЧС по РБ
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