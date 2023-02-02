Новости Башкортостана и Уфы
70.04
-0.08
76.96
+0.73
82.35
+0.18
-8 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Происшествия
Вчера, 23:20

В Башкирии спасатели пришли на помощь любителю покататься на снегоходе

телеграм-канал Фарита Гумерова
Фото:телеграм-канал Фарита Гумерова

В Башкирии спасатели пришли на выручку мужчине, получившего травму ноги во время катания на снегоходе, сообщили в госкомитете республики по ЧС.

Как узнало информагентство «Башинформ», призыв о помощи в экстренные службы поступил сегодня вечером из села Ломовка Белорецкого района. Выяснилось, что любитель зимних покатушек катался в поле. В какой то момент его нога застряла в коробке передач снегохода. Мужчина сумел высвободиться, но получил травму конечности, из-за чего не смог выехать обратно.

Спасатели госкомитета РБ по ЧС отвезли пострадавшего к родственникам. К счастью, медицинская помощь ему не потребовалась.

Автор:Эдуард Кускарбеков
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика