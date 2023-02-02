В Башкирии спасатели пришли на помощь любителю покататься на снегоходе

В Башкирии спасатели пришли на выручку мужчине, получившего травму ноги во время катания на снегоходе, сообщили в госкомитете республики по ЧС.

Как узнало информагентство «Башинформ», призыв о помощи в экстренные службы поступил сегодня вечером из села Ломовка Белорецкого района. Выяснилось, что любитель зимних покатушек катался в поле. В какой то момент его нога застряла в коробке передач снегохода. Мужчина сумел высвободиться, но получил травму конечности, из-за чего не смог выехать обратно.

Спасатели госкомитета РБ по ЧС отвезли пострадавшего к родственникам. К счастью, медицинская помощь ему не потребовалась.