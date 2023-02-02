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Сегодня, 12:46

В Башкирии перед судом предстанет предполагаемый виновник ДТП с шестью погибшими

ГИБДД по РБ
Фото:ГИБДД по РБ

Прокуратура Кушнаренковского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Татарстана по статье «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе прокуратуры РБ, в июле 2021 года обвиняемый, управляя грузовым тягачом «Скания» с полуприцепом, на 1264 км автодороги Москва - Уфа превысил установленную скорость, допустил разгерметизацию и разрыв шины левого переднего колеса. Потеряв контроль управления, водитель тягача выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Лада Ларгус», в который также влетели фрагменты колеса.

От удара легковая машина столкнулась с «ВАЗ-212140» и грузовым тягачом Mercedes-Benz, а после загорелась. В ДТП шесть пассажиров автомобиля «Лады Ларгуса» от полученных травм скончались на месте.

Обвиняемый не признал свою вину. Уголовное дело направлено в Кушнаренковский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что в результате столкновения двух легковых и двух грузовых автомобилей погибли шесть человек, ехавшие в автомобиле «Лада Ларгус»: четыре жительницы Дюртюлинского района, 1966, 1967, 1986 и 1988 года рождения, жительница Уфы 1998 года рождения, а также мужчина, личность которого устанавливается. Водитель «Лады Ларгус», житель города Дюртюли, 1967 года рождения, а также водитель «Нивы», житель города Москвы 1954 года рождения, и двое его пассажирок, 1957 и 1958 года рождения, госпитализированы. Водитель грузовика «Скания», житель Республики Татарстан, 1976 года рождения, был доставлен в больницу и после оказания медицинской помощи отпущен.

Автор:Дарья Субботина
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