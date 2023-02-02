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Сегодня, 11:45

В Башкирии адвокат обманом выманил у жены своего подзащитного 1,5 млн рублей

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

В Уфе под суд пойдет адвокат, который обманом выманил у супруги своего подзащитного 1,5 млн рублей. Как стало известно «Башинформу», 36-летний правозащитник некоммерческой организации «Башкирская республиканская коллегия адвокатов» забрал крупную сумму под видом передачи взятки, чтобы якобы освободить своего клиента от уголовного преследования.

По данным пресс-службы Следкома Башкирии, в октябре 2022 года адвокат защищал обвиняемого по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Он предложил супруге обвиняемого за взятку в 1,5 млн рублей сотрудникам правоохранительных органов помочь изменить меру пресечения на более мягкую и освободить от уголовной ответственности. В действительности правозащитник не собирался этого делать. Введенная в заблуждение женщина сначала согласилась на предложение адвоката. Но, осознав незаконность предложения и усомнившись в его правдоподобности, обратилась к правоохранителям.

В момент передачи денег адвоката задержали с поличным оперативники управления ФСБ.

Автор:Ляйсан Закирова
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